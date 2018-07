Bonucci-Allegri, il retroscena: il disgelo risale già a ottobre

Leonardo Bonucci può tornare alla Juventus. Problemi tra Bonucci-Allegri? No, già superati, addirittura a ottobre

Uno dei motivi che ha spinto Leonardo Bonucci a lasciare la Juventus è il suo rapporto a dir poco conflittuale con Massimiliano Allegri. Il difensore ha un carattere molto forte ed è arrivato anche allo scontro con l’allenatore bianconero. Lampante il caso di Juve-Palermo con uno scontro verbale molto acceso, si dice, anche negli spogliatoi. Da lì la decisione del tecnico juventino di non schierare il numero 19 nella sfida tra Porto e Juventus valida per gli ottavi di finale di Champions con il difensore in tribuna seduto sull’ormai famoso sgabello. La rottura Bonucci-Allegri ha portato all’addio del difensore che ha chiesto e ottenuto la cessione al Milan.

Il centrale, a un anno dall’addio, si è già pentito della scelta e ha chiesto di tornare alla Juventus. Nonostante Allegri. L’allenatore, almeno pubblicamente, ha già aperto le porte al difensore e ha dichiarato di non serbare rancore. Secondo La Gazzetta dello Sport, anche dallo stesso Bonucci arrivano segnali di apertura perché il disgelo tra i due era arrivato a ottobre con Leo che dedicò al tecnico, in forma privata, il premio Fifa. «Mister, questo premio è anche e soprattutto suo» avrebbe detto Leo Il tecnico aveva risposto sorridente: «Grazie, mi fa molto piacere». Un ulteriore segno di disgelo era arrivato poi ad aprile a Roma in occasione dell’incontro fra arbitri, allenatori, dirigenti e calciatori. Ecco perché, in caso di ritorno di Bonucci alla Juve, non ci sarà bisogno di alcun incontro chiarificatore tra i due.