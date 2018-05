L’eredità lasciata in Nazionale da Gianluigi Buffon sarà raccolta, con ogni probabilità, da Leonardo Bonucci: promosso Capitano da Mancini

Roberto Mancini è chiamato a ricostruire l’Italia, scegliendone i leader e affidandogli le nuove leve. C’è bisogno di un bel mix di esperienza e talento per ritornare ai livello che spettano alla storia azzurra. La scelta del Capitano è importante in tal senso, ruolo che prevede leadership e capacità di creare un gruppo coeso. Stando a quanto fatto trapelare da Sky Sport, il neo commissario tecnico avrebbe puntato su Leonardo Bonucci, ex stella della Juventus ed attuale Capitano del Milan.

Svelati gli uomini che faranno parte della prima spedizione di Roberto Mancini, non resta che capire se sarà davvero il difensore centrale a guidarla. Le 77 presenze in azzurro, il carisma e la personalità fanno pensare che sia lui, continuando così lungo la scia dei capitani che hanno vestito la maglia della Juventus, da Fabio Cannavaro a Gialuigi Buffon, gli ultimi in ordine cronologico. Una scelta che inorgoglirebbe, certamente, il centrale del Milan, visto il suo attaccamento alla maglia, mostrato in ogni occasione. Giorgio Chiellini per la Juventus, Leonardo Bonucci per la Nazionale: l’era post-Buffon sta per iniziare. Sono cose che capitano.