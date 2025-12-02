Bonucci svela: «Chiesa? Ha preferito continuare nel suo percorso, fa parte del gruppo allargato che potrebbe essere convocato»

Bonucci non ha dubbi: «Chiesa? Ha preferito continuare il suo percorso, fa parte del gruppo che potrebbe essere convocato»

Leonardo Bonucci, ex colonna della difesa azzurra e oggi allenatore, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in occasione del Gran Galà del Calcio. L’ex capitano ha analizzato lo stato attuale della Nazionale, soffermandosi sui progressi compiuti negli ultimi impegni e sulle prospettive in vista del prossimo Mondiale.

Bonucci ha ribadito la sua fiducia nel percorso intrapreso dagli uomini di Spalletti, pur ammettendo che la prova offerta nel secondo tempo contro la Norvegia non ha rispecchiato le aspettative create dalle precedenti prestazioni.

PAROLE – «Il calcio giocato non mi manca, adesso ho questa nuova veste e vedere i ragazzi mi entusiasma ma non mi manca. La Nazionale? Il secondo tempo contro la Norvegia è stato un secondo tempo che non ci ha visto protagonisti come il precedente, ma il percorso intrapreso è quello giusto, abbiamo giocatori forti e anche altri fanno grandi cose fuori dall’Italia, la voglia di tutti è quella di andare al Mondiale, sono sicuro che il nostro percorso continuerà. Il mister dice che siamo sul pezzo, non molliamo neanche la possibilità di trovare qualche altro giovane».

SU CHIESA – «Ci sono stati rapporti diretti con il mister con Federico, noi teniamo monitorati tutti sia in Italia che all’estero. Ha preferito continuare nel suo percorso, fa parte del gruppo allargato che potrebbe essere convocato per i playoff, ma questo è un discorso per marzo».

