Bonucci dopo Italia-Polonia: «Ci vuole più tranquillità, noi bravi a reagire»

Le parole di Leonardo Bonucci a margine di Italia-Polonia, partita di Nations League terminata 1-1 a Bologna

L’Italia non va oltre l’1-1 contro la Polonia nell’esordio in Nations League (leggi la cronaca della gara). Un risultato che non soddisfa gli azzurri, come ribadito da Leonardo Bonucci, intervenuto così a margine della gara: «Il rammarico? Nasce dalle tante palle sbagliate a livello tecnico, ci vuole piu tranquillità anche da parte nostra in difesa. Abbiamo concesso loro molte ripartenze, comunque c’è stata una bella reazione con la voglia di portare a casa un punto importante – le parole rilasciate a Rai Sport – Paura dopo l’esclusione dal Mondiale? No, abbiamo sbagliato a livello tecnico per fare la giocata importante, bisogna leggere bene la partita nei momenti caldi e prendersi anche qualche fallo in più che è importante. La vittoria che manca da tanto tempo? Speriamo che arrivi già lunedì, non dobbiamo mai più fare passi falsi. Il Portogallo senza Cristiano Ronaldo? Lui è un fenomeno, ma il Portogallo è una grande Nazionale, campione d’Europa. Dobbiamo avere rispetto e andare li consapevoli che stiamo iniziando un percorso che può diventare molto importante».