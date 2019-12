Bonucci: «Dobbiamo migliorare, i conti si faranno alla fine» – VIDEO

Leonardo Bonucci parla dopo la sfida tra Lazio e Juve, analizzando i motivi della sconfitta e le cose da migliorare

Dopo la sconfitta con la Lazio, Leonardo Bonucci ha analizzato la sfida ai microfoni di Dazn.

LA GARA – «Non ci siamo confrontati perché le cose vanno fatte sbollire. Negli episodi siamo stati puniti, sono stati sfavorevoli. Abbiamo fatto un primo tempo in dominio senza concedere niente ma nel secondo tempo gli episodi sono stati sfavorevoli».

PERCORSO – «Dobbiamo migliorare, una squadra come la nostra non può concedere così tanti gol. Dobbiamo ritrovare la voglia di non voler subire. Dobbiamo guardare a noi stessi, sappiamo qual è il nostro percorso. I conti si faranno alla fine».