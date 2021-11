Bonucci, l’ex tecnico rivela: «Ha un segreto per battere i rigori»

Bonucci, lo rivela l’ex tecnico: «Ha un segreto per battere i rigori». A parlare è Carlo Perrone, suo allenatore alla Viterbese

Carlo Perrone, ex allenatore di Leonardo Bonucci alla Viterbese, ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

SEGRETO BONUCCI RIGORISTA – «Lo stesso del Bonucci calciatore: la cattiveria. Io avevo due rigoristi, lui e Daniele Viviani, fratello di Federico che poi ha fatto la A. Leonardo li calciava decisi, battezzando un angolo, come sabato. Non inventa niente. Da lui non vedrete mai uno scavetto».

QUANTI GOL – «Da centrocampista, il suo ruolo, pochi. La prima volta che l’ho messo difensore, contro la Roma negli Allievi, però mi ha fatto tripletta. Tre gol in area, da angolo».