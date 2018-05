La carica di Bonucci: «Vincere per l’Europa. Anche l’Europa League è importante»

Il difensore del Milan, Leonardo Bonucci, ha fatto il punto della situazione a pochi giorni da Milan-Fiorentina. Ecco le sue parole

Leonardo Bonucci carica il Milan e i suoi tifosi in vista della sfida con la Fiorentina. Novanta minuti che valgono tantissimo per il club rossonero, non ancora certo del sesto posto (è certo invece il ritorno in Europa League). Il difensore e capitano milanista ha parlato al sito ufficiale del club rossonero: «I tifosi ci sono sempre stati vicini. Nel momento in cui abbiamo trovato difficoltà di prestazioni e di risultati sono stati vicini alla squadra, ci hanno fatto sentire il loro apporto. I nostri tifosi vanno ripagati con l’ultimo sforzo principale: vogliamo arrivare sesti per entrare in Europa dalla porta principale».

Prosegue Bonucci parlando dell’Europa League e dell’esperienza fatta quest’anno in Europa: «Giocare in Europa è sempre importante. E’ normale che giocare la Champions League ha un fascino diverso, ma l’Europa League merita rispetto. Guardiamo l’Atletico Madrid che è sceso dalla Champions e ha vinto la coppa: per noi devono essere un esempio. Quest’anno l’esperienza europea è servita a formarci. Abbiamo affrontato l’Arsenal che aveva con giocatori più avanti di noi, con alcuni giocatori più importanti di qualcuno della nostra squadra: la sfida deve lasciarci il giusto insegnamento, ovvero che possiamo competere per quei traguardi».