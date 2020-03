Borghi: «Lautaro è un attaccante da coppia» – VIDEO

Stefano Borghi illustra le qualità di Lautaro Martinez, obiettivo di mercato del Barcellona, che sta facendo benissimo all’Inter

Lautaro Martinez sarà uno dei nomi del mercato più caldi di tutta l’estate. L’argentino piace, e non poco, al Barcellona che è disposta a fare follie per portarlo in Spagna e formare con Messi una coppia da urlo.

Già, coppia. Come sottolinea Stefano Borghi el Toro è un attaccante da coppia. Al Racing Avellaneda faceva vibrare gli spalti insieme a Lopez, in Nazionale con il Kun Aguero e all’Inter con Romelu Lukaku.