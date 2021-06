Borini: «Locatelli sarà titolare con l'Austria. Al Milan si intestardiva quando...»

Fabio Borini ha parlato a Sky dicendo la sua sul futuro dell’ex compagno di squadra al Milan Manuel Locatelli. Le sue parole

L’ex attaccante del Milan, ora in Turchia, Fabio Borini è intervenuto questo pomeriggio a Sky Sport 24 per parlare dell’Italia di Mancini. Le sue dichiarazioni

LOCATELLI – «Locatelli ha iniziato un grande Europeo e magari non pensava di essere così protagonista. Fa scelte giuste, molto dirette. Al Milan si vedeva che aveva grande personalità, non è uno che si affossa sull’errore ma si intestardisce per fare meglio. Se la Juve lo cerca c’è un motivo e qualunque strada prenderà farà bene»

BALLOTTAGGIO – «Se dovessi scegliere metterei lui e non Verratti perchè ha tanta fiducia e più partite nelle gambe»

MANCINI – «Mancini ha capacità di gestire il gruppo simile a quella di Ancelotti e alla lunga questo farà la differenza. Sa che Locatelli è in forma e ha giocato più partite e penso sceglierà lui con l’Austria»