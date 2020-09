Borini festeggia il diploma: «Fardello che mi portavo dietro»

Fabio Borini ha commentato l’ottenimento del diploma: le dichiarazioni dell’ex attaccante dell’Hellas Verona

Fabio Borini, attualmente svincolato, ha commentato ai microfoni del Corriere della Sera l’ottenimento del diploma.

«Sono molto contento, era un fardello che mi portavo dietro, vorrei ringraziare il mio tutor Mirko Giarrusso. Quando è stato sicuro che mi facevano fare gli esami è anche venuto dieci giorni a Ibiza con me per farmi studiare, altrimenti da solo con la famiglia e gli amici non ce l’avrei fatta».