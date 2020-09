Borini, ottenuto il diploma da geometra: ha preso 6 in educazione fisica

Fabio Borini ha finalmente ottenuto il diploma da geometra prendendo 6 nella prova orale di educazione fisica

Fabio Borini, ex giocatore di Milan e Verona, ha finalmente ottenuto il diploma da geometra presso l’istituto Vangioni di Menaggi secondo quanto riportato dal Corriere.it.

L’attaccante ha preso 6 in educazione fisica dopo aver svolto solamente un esame orale sulla pallavolo. Quindi niente prova pratica per il giocatore. Adesso Fabio Borini può finalmente coronare il suo sogno ed iscriversi alla facoltà di Architettura per poi progettare e realizzare centri di allenamento che siano funzionali alle esigenze degli atleti.