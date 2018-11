Il 33enne centrocampista dell’Inter Borja Valero ironizza su Instagram sulle voci sulla propria età postando una foto a Wembley, prima della gara col Tottenham, sotto la pioggia

Borja Valero non è vecchio, è un giocatore esperto. Certo, secondo qualche tifoso interista il centrocampista spagnolo sarebbe ormai nella fase quasi crepuscolare della sua carriera: non tutte le sue prestazioni negli ultimi tempi sono state degne di note e, gradualmente, Luciano Spalletti dovrebbe iniziare a fare a meno di lui, come logico sia in un reparto in fase di rinnovamento come quello nerazzurra. Probabilmente questo lo sa anche Borja, che però, come sempre, dimostra grande intelligenza e senso dell’ironia: l’ex giocatore della Fiorentina, a Londra col resto della squadra per la partita decisiva di stasera di Champions League contro il Tottenham, ieri ci ha un po’ riso sopra.

Postando una foto di sé stesso pensieroso a bordo campo con l’ombrello sotto la pioggia durante la fase di ricognizione del campo di Wembley (non messo molto bene a dire il vero, come vi abbiamo già raccontato), Borja ha scritto: «London’s weather (ovvero “il tempo di Londra”, ndr). Non sto guardando un cantiere». Insomma, per i più maliziosetti, nessun dubbio: Borja non si è ancora ritirato e non ha intenzione di farlo prossimamente. Per apprezzare le meraviglie cantieristiche in compagnia di altri simpatici vecchietti c’è ancora un po’ di tempo in fin dei conti.