La sfida Champions tra Tottenham e Inter verrà giocata a Wembley, ma le pessime condizioni del prato preoccupano

«La partita tra Tottenham e Inter si giocherà». Così la Uefa, pur essendo profondamente delusa dalla gestione del campo di Wembley, ha risposto a chi era preoccupato delle condizioni del terreno di gioco. Eppure il prato è ancora in uno pessimo stato. Ci sono stati alcuni progressi rispetto allo spettacolo pietoso visto con il City e il Psv in Champions lo scorso 6 novembre, ma le gare della Nazionale inglese contro gli Usa e la Croazia, hanno complicato nuovamente la situazione. I principali problemi riguardano le zolle di fango e i dossi in mezzo al campo. Inoltre, la circolazione del pallone non sempre è regolare e nelle zone laterali, le irregolarità possono creare problemi alla sicurezza dei calciatori.

E’ lo stesso ex portiere del Tottenham, Carlo Cudicini, ad esser profondamente preoccupato dalla situazione: «Il campo di Wembley? La situazione è leggermente migliorata, ma il fondo resta un campo di patate. Giocare con questo prato non è facile».