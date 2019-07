Bormio, i nomi che vorrebbero i tifosi del Toro dal mercato – VIDEO

Bormio, i nomi che vorrebbero i tifosi del Toro dal mercato: ecco le voci dei tifosi dal ritiro granata – VIDEO

(dal nostro inviato) – Si chiude per il settimo anno consecutivo, il ritiro del Torino in Valtellina, a Bormio. Gli inviati di Calcionews24 hanno raccolto, tra i tifosi, alcuni desideri di mercato.

Il nome più gettonato è quello di Simone Verdi, attaccante scuola Toro. C’è chi spinge appunto per un rinforzo in attacco e chi sfodera un nome per il centrocampo, ovvero Seko Fofana dell’Udinese.