Borriello o Lasagna bomber di scorta: il Napoli ci pensa

Il Napoli cerca un nuovo attaccante a basso costo e potrebbe puntare su uno tra Marco Borriello e Kevin Lasagna

Arriva o non arriva? I tifosi sognano l’arrivo di un nuovo attaccante a Napoli ma il nome non riscalderà i cuori dei tifosi azzurri che sognavano una risposta in grande stile al colpo Cristiano Ronaldo, passato dal Real Madrid alla Juventus. Il club azzurro aveva messo nel mirino Benzema e Cavani ma il presidente Aurelio De Laurentiis ha sempre chiuso le porte all’arrivo dei due centravanti che resteranno nei rispettivi club. Il Napoli però ha ceduto Inglese e potrebbe ingaggiare un centravanti di scorta.

Dries Mertens e Arek Milik si contenderanno il posto in attacco, uno tra Marco Borriello o Kevin Lasagna potrebbe essere il centravanti di scorta per Carlo Ancelotti. Secondo Tuttosport infatti, il club azzurro sta seguendo il centravanti dell’Udinese ma i friulani, che hanno messo nel mirino Lapadula, non lasceranno andare l’ex Carpi nelle ultime ore del calciomercato, a meno di clamorose offerte. Nelle ultime ore è circolato anche il nome di Marco Borriello: il centravanti napoletano, che ha da poco rescisso il suo accordo con la Spal, vorrebbe chiudere la carriera nel Napoli ma difficilmente verrà accontentato.