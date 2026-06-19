Bortolo Mutti, ex allenatore, ha voluto dedicare in esclusiva a Calcionews24 un pensiero allo scomparso Igor Protti

Intervenuto in esclusiva a Calcionews24, Bortolo Mutti ha voluto dedicare un pensiero allo scomparso Igor Protti:

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PAROLE – «Con Igor Protti abbiamo avuto un rapporto molto bello, franco, in un periodo molto difficile sia per me, anche per lui come diceva, che per le difficoltà che ha incontrato ad affrontare la piazza di Napoli, ho trovato un ragazzo veramente di grande spessore sotto l’aspetto umano e caratteriale. Le cose non sono andate per il verso giusto, però ce l’abbiamo messa tutta in quel periodo che abbiamo convissuto. Tengo un grande ricordo come persona e come calciatore, posso solo dire che le sue qualità tecniche erano rare. Peccato che quell’annata sia stata una annata pesante per lui, perché magari ci si aspettava qualcosa di più e anche per me che ho avuto l’esonero dopo poche partite. Un grande uomo soprattutto e un grande giocatore, dopo che ha fatto una carriera importante e dove è stato, ha lasciato un ricordo veramente bellissimo, parli di Messina, Livorno, Bari e così via».