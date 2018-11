Der Klassiker, il Dortmund supera 3-2 il Bayern Monaco e allunga a +7

Il Borussia Dortmund di Lucien Favre rimonta il Bayern Monaco di Niko Kovac grazie alla doppietta di Reus e Paco Alcacer.

Doveva giocarsi il Superclasico tra Boca e River, ma la pioggia ha rinviato tutto a domani. Ma un classico si è giocato comunque oggi, in Germania: Borussia Dortmund e Bayern Monaco si sono affrontati per la vetta della Bundesliga. Al Westfalenstadion, i bavaresi passano subito in vantaggio con l’ex Robert Lewandowski, che segna anche il 1-2 dopo la rete su rigore di Reus. Sembra tutto girare per il verso alla squadra di Kovac, ma in cinque minuti i gialloneri la ribaltano. Prima Reus e poi il solito Paco Alcacer, alla nona rete in stagione, firmano il 3-2 con cui si chiude la gara. Il Dortmund di Favre allunga così a +7 sul Bayern Monaco, con il Borussia Monchengladbach secondo a +3 sui bavaresi.