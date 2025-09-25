Borussia Dortmund, scoppia il caso Nmecha: il club impone il controllo dei messaggi social dopo il post su Kirk

Caos Borussia Dortmund, c’è il caso Nmecha: il club tedesco impone il controllo dei messaggi social dopo il post su Kirk: i dettagli

Il Borussia Dortmund ha deciso di intervenire direttamente sulla comunicazione social di Felix Nmecha, centrocampista tedesco di 24 anni, arrivato dal Wolfsburg nell’estate 2023 e legato al club giallonero da un contratto fino al 2028. La società ha convocato il giocatore nei giorni scorsi, con un incontro guidato dal direttore generale Lars Ricken, ex bandiera del club, e dal direttore sportivo Sebastian Kehl, anch’egli ex capitano del BVB, per discutere delle recenti polemiche nate da un suo messaggio pubblicato su Instagram.

Il post della discordia

Nmecha aveva condiviso una “story” di condoglianze indirizzata alla famiglia di Charlie Kirk, politico statunitense di estrema destra ucciso il 10 settembre. Nel messaggio, rivolto ai suoi oltre 250.000 follower, il centrocampista scriveva: “Che il Signore conforti la famiglia Kirk in questo momento difficile. Gesù è la vera via verso la pace e l’amore”.

Il contenuto ha immediatamente diviso la tifoseria del Dortmund, generando critiche e discussioni sui social. Per questo, il giorno successivo, Nmecha ha diffuso una precisazione: “La mia intenzione era solo quella di esprimere cordoglio a una famiglia colpita da un crimine orribile. Non condivido molte delle idee di Kirk, ma resta il fatto che un uomo è stato assassinato davanti alla moglie e ai figli. Credo che la compassione non debba mai essere condannata”.

La decisione del club

Nonostante le spiegazioni, la dirigenza del Borussia Dortmund ha stabilito che, d’ora in avanti, ogni comunicazione pubblica di Nmecha su temi extra-sportivi dovrà essere preventivamente approvata dal dipartimento media del club. Una misura che, secondo la società, non limita la libertà di espressione dei propri calciatori, ma serve a evitare nuove controversie che possano danneggiare l’immagine del BVB.

Libertà di espressione e immagine del club

Il Borussia ha ribadito di sostenere al 100% il diritto dei giocatori a esprimere le proprie opinioni, ma ha sottolineato la necessità di tutelare la reputazione della squadra, soprattutto in un contesto mediatico in cui ogni dichiarazione può avere un impatto immediato e globale.

Con questa decisione, il club tedesco intende trovare un equilibrio tra la libertà individuale dei propri tesserati e la responsabilità collettiva di rappresentare un marchio sportivo di rilevanza internazionale.