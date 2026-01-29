Borussia Dortmund Inter, brilla la stella di Filippo Mané: debutto da applausi in Champions League per il giovane difensore italiano

Nonostante la sconfitta per 0-2 incassata dal Borussia Dortmund contro l’Inter, la notte del Signal Iduna Park ha regalato una nuova certezza al calcio italiano. A prendersi la scena è stato Filippo Mané, roccioso difensore centrale classe 2005 originario di Magenta. Schierato titolare a sorpresa dal tecnico Niko Kovac, il giovane talento ha risposto con una prestazione di grande autorità al suo debutto assoluto in Champions League, tenendo testa con coraggio agli attaccanti della Beneamata.

Il percorso di Mané, volato in Germania nel gennaio 2022 lasciando la Primavera della Sampdoria, sta dando i suoi frutti. Dopo aver scalato le gerarchie delle giovanili giallonere e aver assaggiato la Bundesliga, il centrale si candida ora a protagonista anche in chiave azzurra. La sua crescita è monitorata con attenzione da Silvio Baldini, CT dell’Under 21 che lo considera già un perno (4 presenze da titolare), e stuzzica la fantasia di Rino Gattuso. Il selezionatore della Nazionale maggiore, alla ricerca di eredi per la difesa, osserva compiaciuto l’esplosione di un ragazzo che proprio il club di Viale della Liberazione aveva provato a riportare in Italia la scorsa estate.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo