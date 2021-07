Borussia Dortmund, Malen: «Sono arrivato in un top club europeo. Non vedo l’ora di misurarmi con i migliori»

Donyell Malen è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund e al sito ufficiale del club tedesco affida le prime parole

Donyell Malen ha affidato al sito del Borussia Dortmund le prime parole da nuovo giocatore giallonero.

«Il Borussia Dortmund è un top club europeo che è sempre ai vertici della Bundesliga e ha standard elevati anche in Champions League. Non vedo l’ora di essere in campo con i miei nuovi compagni di squadra, per potermi misurare con i migliori. E ovviamente non vedo l’ora che arrivino i tifosi a riempire uno stadio di cui tutta l’Europa è entusiasta».