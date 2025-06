Botafogo, virale lo sfottò dopo la vittoria contro il PSG: «Non siamo l’Inter» – VIDEO

Virale il nuovo coro dei tifosi del Botafogo che prendono di mira l’Inter dopo la loro vittoria al Mondiale per Club contro il PSG

Il clamoroso successo del Botafogo contro il PSG al Mondiale per Club ha infiammato i tifosi brasiliani, protagonisti di festeggiamenti coloriti e di un coro di sfottò che ha rapidamente fatto il giro del web. La vittoria per 1-0, firmata dal gol di Igor Jesus, ha proiettato la squadra carioca in vetta al Gruppo B con sei punti, davanti a PSG e Atletico Madrid. Esplosa la gioia tra i sostenitori del ‘Fogão‘, che hanno intonato un coro diventato virale: «Il Botafogo non è l’Inter di Milano». Il riferimento è alla finale di Champions League dello scorso 31 maggio, in cui l’Inter fu travolta 5-0 dal PSG, in una partita che consegnò ai francesi il primo titolo europeo della loro storia.

Il coro dei tifosi brasiliani prende quindi di mira l’Inter, colpevole di non essere riuscita a tenere testa al PSG, a differenza del Botafogo. Un modo ironico e pungente per sottolineare l’impresa compiuta, che ha ribaltato ogni pronostico. Tuttavia, la qualificazione alla fase a eliminazione diretta del torneo non è ancora certa: il Botafogo dovrà evitare una sconfitta pesante nell’ultima gara contro l’Atletico Madrid, mentre il PSG sarà chiamato a vincere largamente contro i Seattle Sounders. In caso contrario, lo sfottò potrebbe ritorcersi contro i brasiliani, con nuove prese in giro in arrivo dal fronte europeo. Intanto, però, la squadra e i suoi tifosi si godono un momento storico, sperando di poter proseguire nel sogno mondiale.