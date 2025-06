Barboza Botafogo, chi è il muro che si è preso la scena al Mondiale per Club. Ha 30 anni: interessa a qualcuno in Europa? - Calcio News 24

Barboza Botafogo, una grande sorpresa tecnico tattica durante il Mondiale per Club. Le ultime

Nella sorprendente cavalcata del Botafogo, capace di superare un girone di ferro con Psg e Atletico Madrid, un leader silenzioso si è preso la scena: Alexander Barboza. Il difensore centrale argentino è il perno su cui il tecnico Paiva ha costruito la solidità di una squadra che ha stupito tutti al Mondiale per Club 2025. Nelle tre partite del girone, Barboza è stato una colonna invalicabile, mettendo in mostra tutto il suo repertorio e guidando il Fogão a una storica qualificazione agli ottavi di finale, ottenuta grazie alla miglior differenza reti nella classifica avulsa.

Le sue prestazioni sono il manifesto delle sue qualità. Difensore dal fisico imponente (193 cm), Barboza è un marcatore aggressivo, quasi insuperabile nel gioco aereo e difficile da spostare nell’uno contro uno. Mancino naturale, offre un’opzione preziosa in fase di costruzione, pur privilegiando un approccio essenziale e senza fronzoli. La sua leadership e la sua capacità di leggere il gioco sono emerse chiaramente nelle sfide contro avversari di livello mondiale, dove ha annullato attaccanti quotati con interventi puliti e grande tempismo. L’unico neo è una foga che talvolta lo porta al limite del regolamento, come dimostra la diffida con cui arriva alla fase a eliminazione diretta.

Inevitabilmente, una vetrina così prestigiosa ha acceso i riflettori del mercato internazionale. Sebbene non ci siano ancora trattative ufficiali, diversi osservatori di club europei, soprattutto dalla Spagna e dall’Italia, hanno preso nota del suo rendimento.

A 30 anni, Barboza è nel pieno della sua maturità calcistica e un contratto in scadenza nel dicembre 2026 lo rende un obiettivo appetibile. Le prossime partite del Mondiale per Club saranno decisive: continuare a brillare potrebbe trasformare un semplice interesse in un’offerta concreta per un approdo in Europa.