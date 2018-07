Botta e risposta su Twitter tra Juan Jesus e Di Marzio sulle voci di mercato

Juan Jesus ha voluto rispondere direttamente alle notizie di mercato pubblicate dal giornalista Gianluca Di Marzio sul possibile interessamento di Zenit e Porto.

Il difensore della Roma, Juan Jesus, si è reso protagonista di un botta e risposta su Twitter con il giornalista di Sky Sport, Gianluca di Marzio. Dopo le notizie di mercato pubblicate ieri dal giornalista che parlavano di un interessamento per il brasiliano da parte del Porto e dello Zenit San Pietroburgo, l’agente del giocatore si era sfogato su Twitter parlando di: «destinazioni creative». Anche lo stesso Juan Jesus ha voluto fare chiarezza commentando direttamente la notizia sull’account Twitter di Di Marzio: «Dici? Sei più informato di me. Fammi sapere quando arriveranno altri sondaggi». La replica del giornalista è subito arrivata: «Ciao JJ! Sono due grandi squadre comunque che hanno chiesto alla Roma di te, nessuno ti ha venduto e tantomeno io…. Ho solo detto che sei corteggiato e dovresti esserne felice. Poi la regola non è che prima trattano con i club e poi si parla nel caso con il giocatore? Un abbraccio». Il botta e risposta è proseguito con Juan Jesus che ha commentato: «Grande squadra si pero non più grande della As Roma. Infatti se trattato i club e poi con il giocatore come fai a sapere prima di me? Ahaha un Abbraccio amico mio». Di Marzio ha, infine, chiuso scrivendo: «Infatti fai bene a restare! I due club hanno solo chiesto info alla a Roma, senza offerte ufficiali come detto. Solo richieste, verificate ieri con il club. Un abbraccio, a presto amico». Sicuramente il botta e risposta farà sorridere i tifosi della Roma che con molta probabilità non vedranno partire Juan Jesus.