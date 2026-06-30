Assalto del Manchester City per Bouaddi ma c’è una sorpresa nell’affare! Il piano d’acquisto col Lille nasconde questo retroscena

Il Manchester City spinge forte per Bouaddi, svelato il piano per l’acquisto del centrocampista marocchino dal Lille. Tutti i dettagli

Il Manchester City non smette mai di pianificare il proprio futuro e ha già individuato il prossimo grande obiettivo per rinforzare il proprio centrocampo a lungo termine. I vertici di mercato dei Citizens hanno infatti avviato i colloqui iniziali per bloccare Ayyoub Bouaddi, giovanissimo e talentuoso centrocampista di proprietà del Lille e autentica rivelazione di questi Mondiali con il Marocco. L’operazione rientra perfettamente nella filosofia strategica del club inglese, da sempre maestro nell’intercettare i migliori profili del calcio continentale prima che il loro valore di mercato diventi inaccessibile. Lo riferisce Fabrizio Romano.

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La strategia del Manchester City: in Francia fino al 2027

La trattativa per il gioiello del club francese si preannuncia affascinante non solo per lo spessore tecnico del calciatore, ma soprattutto per la formula che la dirigenza dell’Etihad Stadium ha intenzione di proporre. L’interesse per Bouaddi è concreto e immediato, ma lo staff tecnico vuole evitare di bruciare le tappe della sua crescita.

Per questa ragione, il City ha studiato un percorso di maturazione controllato: l’idea della dirigenza britannica prevede un possibile prestito al Lille dopo il suo acquisto. In questo modo, il centrocampista potrebbe continuare a giocare con continuità in Ligue 1, accumulando minuti preziosi ed esperienza internazionale fino all’inizio della stagione 2027/28. Solo allora il ragazzo compirebbe il grande salto nel calcio inglese, pronto per essere inserito in pianta stabile nelle rotazioni della prima squadra.

Intrigo a quattro: la posizione delle rivali e il punto sul PSG

Assicurarsi le prestazioni del classe 2007 non sarà tuttavia una passeggiata, data la folta concorrenza internazionale. Le straordinarie doti fisiche e di palleggio messe in mostra dal ragazzo hanno attirato le attenzioni delle principali potenze europee. Al momento, la corsa al talento franco-marocchino è serrata e vede ben 4 club coinvolti e pronti a darsi battaglia per convincere l’entourage del giocatore.

In questo scenario così competitivo, si registra però un’importante defezione strategica. Il PSG non sta avanzando per il momento, avendo deciso di non affondare il colpo nell’immediato. La dirigenza parigina, pur monitorando il calciatore, si trova costretta a concentrare i propri sforzi finanziari su altri reparti, avendo diverse priorità da sistemare all’interno della propria rosa. Questa situazione di stallo concede al Manchester City un vantaggio temporale prezioso, che il club inglese intende sfruttare per chiudere l’accordo in tempi brevi.