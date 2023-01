Cremonese, Braida: «Juventus? Speriamo riprendano la marcia dalla prossima partita e non mercoledì»

Ariedo Braida, direttore generale della Cremonese, ha parlato a Tuttosport della sfida con la Juventus e del campionato

CREMONESE-JUVE – «Mi rifugio nelle parole di Nereo Rocco, che ricordava sempre come le partite inizino tutte dallo 0-0. E che la sera, al pub, a chi lo stuzzicava con un “Vinca il migliore” alla vigilia di una gara in cui partiva sfavorito, amava rispondere “Speremo de no!”. Battute a parte, i bianconeri stanno risalendo la classifica a grandi falcate: speriamo riprendano la loro marcia dalla partita successiva e non da mercoledì!».

RIMONTA – «Conosco praticamente tutti i giocatori in organico, conosco la forza della società, conosco le qualità di Allegri: non dubitavo, sinceramente, che sarebbe tornata a dire la sua nelle zone nobili della classifica».

