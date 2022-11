Cafu, ex giocatore, ha esaltato lo juventino Danilo e il momento del Brasile ai Mondiali in Qatar. Le dichiarazioni

PAROLE – «Danilo è fortissimo. Contiamo molto su di lui. Non spinge come me, ma dà molto equilibrio. Peccato che si sia fatto male. Al suo posto credo che Tite metterà chi è più in forma».