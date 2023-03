Brasile, che tonfo! Verdeoro ko nell’amichevole col Marocco

Cade il Brasile nell’amichevole giocata nella notte contro il Marocco: ai verdeoro non basta la rete di Casemiro

Se in Argentina festeggiano ancora per il Mondiale, il Brasile sembra non essere in grado di riprendersi dalle delusioni.

I verdeoro, nella notte, sono infatti finiti ko contro il Marocco in un match amichevole deciso dalle reti di Boufal e dell'”italiano” Sabiri. Inutile la rete del provvisorio pareggio messa a segno da Casemiro.