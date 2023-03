Brasile, convocato Bremer al posto di Marquinos

Gleison Bremer, difensore della Juventus, è stato convocato dal commissario tecnico verdeoro per la sosta nazionali al posto di Marquinos

IL COMUNICATO – Il difensore Bremer e l’attaccante Yuri Alberto sono convocati nella nazionale brasiliana per l’amichevole contro il Marocco. La coppia è stata convocata dopo che Marquinhos e Richarlison si sono infortunati e non potranno giocare la partita del 25, a Tangeri, allo stadio Ibn Batouta, in Marocco.