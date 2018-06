Brasile-Costa Rica, secondo turno della fase a gruppi dei Mondiali di Russia 2018: le info per vedere la partita in streaming e diretta tv

Brasile-Costa Rica, sfida valida per la seconda giornata della fase a gruppi dei Mondiali di Russia 2018, è in programma venerdì 22 giugno alle ore 14 al Saint Petersburg Stadium. Le due squadre, inserite nel Gruppo E insieme a Serbia e Svizzera, arrivano ad un appuntamento che potrebbe essere decisivo per il loro prosieguo nel torneo; il Brasile di Tite, dopo il pari con la Svizzera all’esordio, è chiamato alla vittoria per non mettere a repentaglio il passaggio del turno. Il Costa Rica del ct Ramirez, reduce dalla sconfitta contro la Serbia, deve altresì fare risultato: una vittoria della selezione verdeoro, infatti, potrebbe condannare all’eliminazione i ‘Ticos’ (in caso di concomitante vittoria o pareggio della Nazionale serba sulla Svizzera).

Brasile-Costa Rica potrà essere seguita in diretta tv in chiaro a partire dalle ore 14 sulle frequenze di Italia 1 e Italia 1 HD (canale 506 del digitale terrestre), e su Mediaset Extra (canale 34 del digitale), qui con il commento della Gialappa’s Band. La gara potrà essere seguita anche in streaming gratis su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente dal sito di Mediaset. Ricordiamo inoltre che la partita sarà disponibile in diretta testuale live sul nostro sito con ampio pre-partita, quindi sintesi, pagelle ed approfondimenti alla fine.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI BRASILE-COSTA RICA

Brasile-Costa Rica, probabili formazioni

QUI BRASILE – Il commissario tecnico Tite riproporrà la formazione già vista contro la Svizzera, con un solo cambio: al posto del terzino destro Danilo, non al meglio, scenderà in campo Fagner. 4-2-3-1 dunque con Alisson tra i pali, Fagner, Miranda, Thiago Silva (con la fascia da capitano) e Marcelo in linea di difesa. In mezzo al campo riecco Casemiro e Paulinho; sulla trequarti Willian, Coutinho e Neymar si scaldano per supportare la punta Gabriel Jesus.

QUI COSTA RICA – Il ct Oscar Ramirez riproporrà il 5-4-1 già visto nell’ultima gara. L’unico cambiamento riguarda il terzino sinistro: dal 1′ è pronto Bryan Oviedo, pronto a giocare dall’inizio (con Calvo destinato alla panchina). ‘Ticos’ così probabilmente in campo: Navas in porta, Gamboa, Gonzalez, Acosta, Duarte e Oviedo in linea di difesa. A centrocampo ecco Venegas, Guzman, Borges e Ruiz; in avanti, l’unica punta è Urena.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Fagner, Miranda, Thiago Silva, Marcelo; Casemiro, Paulinho; Willian, Coutinho, Neymar; Gabriel Jesus.

COSTA RICA (5-4-1): Navas; Gamboa, Gonzalez, Acosta, Duarte, Calvo; Venegas, Guzman, Borges, Ruiz; Urena.

Brasile-Costa Rica, curiosità e statistiche

I precedenti tra Brasile e Costa Rica sono 10: bilancio largamente verdeoro con 9 vittorie e 1 sconfitta (unica vittoria costaricana in amichevole, nel 1960, col risultato di 3-0).

e sono 10: bilancio largamente verdeoro con 9 vittorie e 1 sconfitta (unica vittoria costaricana in amichevole, nel 1960, col risultato di 3-0). L’ultimo confronto tra Brasile e Costa Rica è datato settembre 2015: in amichevole giocata a New York, vittoria verdeoro per 1-0 (rete di Hulk).

e è datato settembre 2015: in amichevole giocata a New York, vittoria verdeoro per 1-0 (rete di Hulk). La Nazionale brasiliana è al suo 21esimo Mondiale (è l’unica ad aver preso parte a tutti i tornei dal 1930 a oggi e la più titolata con 5 Coppe). Costa Rica alla sua quinta partecipazione al torneo mondiale (miglior risultato proprio in Brasile, nel 2014, quando i centroamericani furono eliminati ai quarti di finale dall’Olanda).

(è l’unica ad aver preso parte a tutti i tornei dal 1930 a oggi e la più titolata con 5 Coppe). alla sua quinta partecipazione al torneo mondiale (miglior risultato proprio in Brasile, nel 2014, quando i centroamericani furono eliminati ai quarti di finale dall’Olanda). Brasile e Costa Rica si affrontano per la terza volta ai Mondiali : i precedenti sono datati 1990 (al ‘Delle Alpi’ di Torino, 1-0 brasiliano nella fase a gironi) e 2002 (5-2 per i verdeoro anche qui nella fase a gironi).

e si affrontano per la terza volta ai : i precedenti sono datati 1990 (al ‘Delle Alpi’ di Torino, 1-0 brasiliano nella fase a gironi) e 2002 (5-2 per i verdeoro anche qui nella fase a gironi). Nei sette precedenti in Coppa del Mondo contro squadre del Nord e Centro America (Concacaf), il Brasile non ha mai perso (sei vittorie e un pareggio).

Brasile-Costa Rica, l’arbitro della partita

Brasile-Costa Rica sarà diretta dall’arbitro olandese Bjorn Kuipers. 45 anni, nell’attuale competizione ha già diretto la partita Egitto-Uruguay. Kuipers ha arbitrato la Nazionale brasiliana una sola volta in carriera: nella finale di Confederations Cup 2013 contro la Spagna, gara vinta dai verdeoro per 3-0. Nessun precedente, invece, per l’arbitro olandese con la Costa Rica.

Leggi anche: MONDIALI 2018: PROBABILI FORMAZIONI SECONDO TURNO

Leggi anche: MONDIALI RUSSIA 2018: IL TABELLONE COMPLETO