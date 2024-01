Brasile, UFFICIALE la nomina di Dorival Junior come nuovo ct

Il Brasile ha ufficialmente nominato Dorival Junior come nuovo commissario tecnico della nazionale. I dettagli

Dorival Junior, allenatore del San Paolo, è stato ufficialmente nominato come nuovo ct del Brasile. A darne l’annuncio è stato lo stesso club brasiliano, tramite delle parole di ringraziamento dell’allenatore pubblicate sul proprio sito.

PAROLE – «È la realizzazione di un sogno personale, che e’ stato possibile solo perche’ ho ricevuto il riconoscimento per il lavoro svolto al San Paolo. Per questo devo ringraziarvi per aver preso parte a questo importante periodo di ricostruzione, guidato con competenza dalla presidenza e dal consiglio. Grazie agli investimenti infrastrutturali e progettuali degli ultimi anni, il club e’ pronto ad accogliere i professionisti piu’ qualificati presenti sul mercato. Vorrei anche ringraziare i tifosi per tutto il loro amore e sostegno».