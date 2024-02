Breda carica la Ternana: «Ecco perché siamo più forti»

Roberto Breda, allenatore della Ternana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Como

PAROLE – «Dopo il mercato è come se subentrassi e avessi tempo zero per trovare le risposte immediate. La rosa è cambiata nelle caratteristiche, potenzialmente possiamo diventare più forti di quello che eravamo e bisogna essere pragmatici. La rosa che ho adesso mi permette più varianti alla luce delle caratteristiche. Non sto guadagnando tempo. Se chiedo ai ragazzi di non avere alibi non li devo avere io».