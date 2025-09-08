Bremer ritrova Openda: «Infortunio? Si è scusato diverse volte, ora basta». Le parole del difensore brasiliano della Juventus

Il destino, a volte, sa essere beffardo e sorprendente. Lo sa bene Gleison Bremer, che al suo ritorno alla Continassa per l’inizio della nuova stagione ha trovato ad attenderlo un volto familiare, legato a uno dei momenti più difficili della sua carriera. Il nuovo attaccante della Juventus, Loïs Openda, è infatti il giocatore che, da avversario ai tempi del Lipsia, fu protagonista involontario dell’azione di gioco in cui il difensore brasiliano subì la rottura del legamento crociato del ginocchio quando vestiva ancora la maglia del Torino.

Un incrocio del destino che trasforma un avversario di un giorno infausto in un compagno di squadra con cui lottare per gli stessi colori. La potenziale tensione o l’imbarazzo di questa reunion è stata però immediatamente smorzata dalle parole dello stesso Bremer. Intervistato dai canali ufficiali del club bianconero, il centrale ha mostrato grande maturità e professionalità, archiviando l’episodio come un normale incidente di campo e rivelando anche un retroscena di grande sportività da parte dell’attaccante belga.

Le parole di Bremer non lasciano spazio a interpretazioni o a possibili rancori: «È il destino… Dopo l’infortunio – ha spiegato il centrale brasiliano ai canali ufficiali del club bianconero – , subito dopo la partita, lui mi ha scritto scusandosi, che non voleva farlo. È stata un’azione della partita. Quell’azione l’ho fatta mille volte, purtroppo è capitato con lui ma sono cose che succedono. È normale, non ci siamo incontrati ancora qui alla Continassa ma sono cose normali. Sicuramente mi chiederà scusa ancora, ma poi basta».

Questa dichiarazione chiude definitivamente un capitolo doloroso. Dimostra come la professionalità e la comprensione possano superare anche gli infortuni più gravi. Ora Bremer e Openda non sono più legati da quel ricordo, ma da un obiettivo comune: lottare insieme per riportare la Juventus alla vittoria. Quella che poteva essere una dinamica complessa si è risolta in una stretta di mano ancor prima di avvenire, nel segno del rispetto e del futuro bianconero.