Brescia, Cellino: «Non avrei mai ceduto Tonali al Milan»

In un’intervista a Tuttosport Cellino, presidente del Brescia, racconta il calcio in Serie B di adesso e un retroscena sulla cessione di Tonali al Milan

SERIE B – «Nei nostri campionati vengono iscritte squadre che non hanno i parametri giusti, credono di fargli un favore e invece le mandano allo sfacelo. La mia gestione a Brescia invece è senza debiti. Io sono contro corruzione e furbizie. Per fare calcio ci vuole anche etica».

TONALI – «Se due anni fa non avrei mai venduto Sandro Tonali al Milan. In Serie B non lo avrei mai potuto far giocare. Il mio obiettivo è sempre quello di produrmi i giocatori in casa e di farli giocare al Brescia».