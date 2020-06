Brescia, conferenza stampa Diego Lopez: «Inter o Juve non ci interessa, dobbiamo fare risultato»

Brescia, la squadra di Diego Lopez domani sarà impegnata nel difficile match contro l’Inter a San Siro

Alla vigilia del match contro l’Inter ecco le parole dell’allenatore del Brescia Diego Lopez in conferenza stampa.

INTER – «Ci può capitare l’Inter o la Juve, per noi è uguale: dobbiamo fare risultato. Ho visto la partita del Tardini. Il Parma ha fatto una bella partita con l’Inter, ma hanno altre caratteristiche rispetto a noi. Non penso che il Brescia possa fare la stessa partita. Noi cercheremo di fare dire la nostra, cercando di dare intensità. Tonali? Sono quattro mesi che non gioca, non aveva giocato nemmeno prima dello stop. Un po’ come Torregrossa, non è semplice tornare da un infortunio come prima. Bisogna avere tempo per tornare al meglio e molte volte il tempo non c’è, ma non si può avere tutto subito».

CLASSIFICA – «È vero che abbiamo guadagnato un punto a partita, ma secondo me potevano essere di più. Noi dobbiamo guardare partite dopo partita, dobbiamo affrontarle per fare punti. La mentalità deve essere questa e questo può fare la differenza. Cercheremo di affrontare tutte le partite con rispetto, ma guardando sempre la porta davanti. I ragazzi sono concentrati, per fare queste partite bisogna avere la testa».

CONDIZIONE – «Per chiudere in attacco la squadra deve star bene. In alcuni momenti ci mettono sotto, ma col Genoa abbiamo avuto la forza di ripartire anche dopo il 2-2. Dopo il pari abbiamo spinto, a Firenze anche abbiamo avuto l’occasione nel finale. In questo finale di stagione dobbiamo giocare cercando di fare gol».