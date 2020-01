Brescia-Milan, Gastaldello: «Abbiamo studiato bene Ibra»

Il difensore del Brescia, Daniele Gastaldello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima del fischio d’inizio del match

Daniele Gastaldello ha parlato ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima del fischio d’inizio del match contro il Milan. Le sue parole.

MATCH – «Abbiamo voglia di fare bella figura, portando a casa più punti possibili. Ci servono e dobbiamo farli: il nostro campionato insegna che le squadre al nostro pari fanno risultati importanti. Dobbiamo farli anche noi, mettendo in campo tutti noi stessi».

IBRAHIMOVIC – «L’abbiamo studiato in settimana. È un attaccante di livello mondiale, mi fa piacere sia tornato in Italia: è un campione ma speriamo sia in serata sbagliata»