Brignone d’oro e sul tetto del mondo: anche Bremer la celebra. Ecco il messaggio del difensore juventino

Il trionfo olimpico di Federica Brignone sulle nevi di Cortina d’Ampezzo rappresenta molto più di una semplice vittoria sportiva: è il punto più alto di un percorso di rinascita personale e professionale che ha emozionato l’intero Paese. Il suo oro, oggi, brilla ancora di più se si pensa che solo pochi mesi fa il sogno olimpico sembrava appeso a un filo, minacciato da un grave infortunio al ginocchio.

La risalita è iniziata proprio da lì, dal lungo periodo di riabilitazione svolto al JMedical, la struttura medica della Juventus. In quelle settimane di lavoro intenso, tra dubbi e speranze, Brignone ha condiviso fatiche e progressi con un altro atleta impegnato nella stessa battaglia contro il tempo: Gleison Bremer. Il difensore bianconero, alle prese con il recupero dal problema al crociato, ha incrociato spesso la sciatrice valdostana nelle sale del centro medico, dando vita a un rapporto di sostegno reciproco nato lontano dai riflettori ma destinato a lasciare il segno.

Non sorprende, quindi, che alla notizia dell’oro olimpico il centrale brasiliano abbia voluto celebrare pubblicamente la compagna di riabilitazione. Attraverso una Instagram Story, Bremer ha dedicato alla campionessa un messaggio carico di affetto e ammirazione, testimonianza di un legame nato nei momenti più difficili. Le sue parole parlano da sole: «Complimenti Federica Brignone. Vederti vincere dopo questi mesi di recupero trascorsi insieme è d’ispirazione. Sei una campionessa! Molto felice per te», ha scritto il difensore, rendendo omaggio a un successo che va oltre lo sport.