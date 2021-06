Brocchi: «Orgoglioso di aver fatto esordire Locatelli al Milan»

Intervistato da Sky Sport, Christian Brocchi, ex allenatore di Milane Monza, ha così parlato della scelta far esordire Locatelli

Intervistato da Sky Sport, Christian Brocchi, ex allenatore di Milan e Monza, ha così parlato della scelta far esordire Locatelli in Serie A:

«Sicuramente è bello ed emozionante, gli allenatore servono anche a questo. Devono far vincere le squadre ma anche quello di migliorare i calciatori. Quando sento qualcuno parlare di me in quel modo è un orgoglio, qualcosa di bello e grande. Lo feci esordire a San Siro contro il Carpi, volevo che mettesse piede in campo la prima volta proprio al Meazza, perché si ricordasse bene quella sua prima volta».