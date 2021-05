Parma, il saluto di Bruno Alves: «Dedizione e passione, grato per tutto»

Bruno Alves saluta il Parma: il difensore lascia il club dopo tre stagioni. Ecco le emozionanti parole scritte sui suoi social

Bruno Alves saluta il Parma: separazione tra il difensore e il club dopo tre anni.

«Grazie Parma, eri molto più di una società di calcio, più che calcio eri dedizione e passione. Dopo tre anni di pura dedizione, in cui ho lasciato la mia famiglia in Portogallo per dedicare tutto il mio impegno e la mia concentrazione a questo club e a questa città, è ora di salutare ed essere grati per questa opportunità. Nuove possibilità e progetti arriveranno in futuro».