Il terzino della Roma, Bruno Peres, ha detto la sua sulla semifinale di andata e lanciato la sfida al Liverpool in vista del ritorno

Che il 5-2 rimediato a Liverpool sia una ferita aperta, Bruno Peres, ai microfoni di Sky Sport, non l’ha nascosto affatto: «Ci siamo rimasti davvero male per quanto accaduto in Inghilterra, visto che non è andata come ci aspettavamo. Sono partiti davvero forte, non lo avevamo messo in previsione». Adesso, però, si gioca a carte scoperte: «Ora, avendolo visto, sappiamo come giocano. Sappiamo di dover fare di più e siamo pronti per un nuovo miracolo».

Quindi una parentesi dedicata al match di campionato contro il Chievo: «Non è facile contro le piccole, soprattutto sotto il punto di vista della concentrazione e mentalmente. Dobbiamo essere intelligenti e conservare il posto in Champions League. Siamo in vantaggio sulla concorrenza e dobbiamo pensare semplicemente a noi, vincendole tutte e 4». Per poi ritornare sulla rassegna continentale: «Ci crediamo, altrimenti non avrebbe senso nè allenarsi nè dirlo. Anche contro il Barcellona e andata così: dobbiamo credere nella possibilità di farlo, pensare di poter essere superiori al Liverpool». Sarà una Roma con la difesa a 3 o a 4? «Il mister è stato criticato soltanto perchè abbiamo perso. Indipendentemente dalla difesa, siamo pronti».