Malagò sugli scontri di Liverpool: «Puoi vincere tutte le partite che vuoi, ma resti una squadra di provincia»

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è intervenuto personalmente per parlare di quanto accaduto nel pre-partita di Liverpool-Roma

Gli scontri di Liverpool-Roma che hanno portato al ferimento, grave, di un supporter del club inglese, stanno facendo ancora discutere, sia in Inghilterra che in Italia. L’episodio è arrivato anche all’attenzione di Malagò, presidente del Coni, il quale si è espresso sul tema nel corso di una press conference: «Sono sdegnato, nella maniera più assoluta, perchè si tratta di un episodio davvero inaccettabile. E’ doveroso entrare in questo ordine di idee ed uscire dal contesto culturale provinciale».

Malagò, quindi, aggiunge ancora: «Questo singolo episodio, questa serie di episodi che hanno caratterizzato sia il pre-partita di Liverpool-Roma sia fuori che all’interno di Anfield Road sono, ripeto, inaccettabili. Bisogna usare qualsiasi mezzo a disposizione contro questi individui che discreditano tutta la tifoseria, la squadra e il calcio italiano nel giorno di una semifinale di Champions League». Quindi il presidente del Coni indica la via da cui ripartire, per far sì che questi incresciosi episodi non si ripetano più in futuro: «La mentalità da grande deve caratterizzare dirigenti, squadra, allenatore ma anche i tifosi. Il discorso è che puoi vincere tutte le partite che vuoi, ma poi resti una squadra provinciale».