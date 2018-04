Sono stari rinviati a giudizio i due ultrà della Roma colpevoli di aver colpito il tifoso Reds, Sean Cox attualmente in coma

Sono stati rinviati a giudizio Filippo Lombardi e Daniele Sciusco, i due tifosi romanisti fermati a Liverpool con l’accusa di aggressione all’irlandese Sean Cox il quale lotta tra la vita e la morte in coma farmacologico indotto. Arrestati subito dopo la semifinale di Champions i due sono comparsi questa mattina davanti al giudice della South Sefton Magistrates Court, che ha notificato loro i capi d’imputazione. Per Sciusco l’accusa è di disordini violenti, per Lombardi anche di lesioni gravissime. Negata loro la libertà su cauzione, i due resteranno in carcere a Liverpool fino all’inizio del processo, il prossimo 24 maggio.