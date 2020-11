Bruscolotti attacca Cabrini: «Frasi su Maradona? Non dia lezioni di vita»

Le frasi di Antonio Cabrini su Maradona hanno suscitato l’indignazione dei napoletani e degli ex compagni. Le parole di Bruscolotti

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, attacca Cabrini dopo le frasi pronunciate ieri su Maradona. Le parole a Il Corriere dello Sport.

«Ma perché queste offese verso una città e compagni di squadra che stanno piangendo il loro idolo, l’amico? Chi è Cabrini per dire ciò? Questa è presunzione che, spiace dirlo, svilisce la stima che nutrivo verso di lui. Sono considerazioni che infangano la gente e noi che con Diego abbiamo condiviso quegli anni. Abbia rispetto ed eviti di lanciarsi in lezioni di vita che non è in grado di offrire».