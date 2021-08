Buffon elogia Tamberi e Jacobs: «Due leggende» – FOTO

Buffon celebra il doppio oro conquistato dalla coppia Jacobs-Tamberi alle Olimpiadi: «Due leggende» – FOTO

Una giornata straordinaria per l’Italia. A distanza di cinque minuti sono arrivate due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Tokyo per i nostri colori: Jacobs nei 100 metri e Tamberi per il salto il lungo.

Su Instagram sono arrivati i complimenti di Gianluigi Buffon: «Quanto può essere pesante quel sogno chiamato Olimpiadi. Quanto può essere liberatorio un abbraccio dopo aver scritto la storia, salto dopo salto, metro dopo metro. Due medaglie. Due leggende. Due sogni che nessun risveglio potrà mai cancellare» ha commentato il numero 1.