Buffon-Higuain: patto Scudetto prima di Juve-Napoli

Cresce l’attesa per Juve-Napoli, big match della 34ª giornata. Spunta un patto Buffon-Higuain nello spogliatoio bianconero

La Juventus si carica in vista di Juve-Napoli, big match Scudetto in programma domani sera all’Allianz Stadium. Grande attesa per la partitissima che potrebbe essere decisiva per l’assegnazione dello Scudetto 2017/2018. Secondo Tuttosport Gigi e Gonzalo hanno stretto un patto all’interno dello spogliatoio in vista della gara di domani. Buffon–Higuain si sarebbero detti: Questa non possiamo perderla. Il Pipita vuole evitare una beffa contro la squadra del suo passato, il portiere, dopo la mancata partecipazione al Mondiale con l’Italia e dopo il ko-beffa in Champions con il Real Madrid vuole evitare un’altra cocente delusione nell’ultimo anno della sua carriera.

I due se lo sono promessi da compagni e amici. Il rapporto tra Buffon e Higuain è cresciuto nel tempo. Il portiere ha dato la sua benedizione al centravanti, eleggendolo a nuovo leader dello spogliatoio e aiutandolo nel momento di difficoltà a inizio stagione. A Udine la Juve vinse per 2-6, il Pipita non segnò ma Gigi lo elogiò pubblicamente per il lavoro svolto al servizio della squadra. Fu un nuovo inizio per Gonzalo che ha sempre ringraziato il portiere per il sostegno. Ora i due vogliono battere il Napoli per vincere ancora insieme.