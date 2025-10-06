Buffon non ha dubbi: «Gli Scudetti sono 13 e non 11, perché ci sono anche quelli vinti sul campo con la Juve e poi revocati»

Buffon non ha dubbi e mette in chiaro «Gli Scudetti sono 13 e non 11, perché ci sono anche quelli vinti sul campo con la Juventus». Le parole

Gianluigi Buffon, icona intramontabile della Juventus e della Nazionale, continua a far sentire la sua voce anche dopo l’addio al campo. A Frabosa Sottana, dove ha ricevuto la prestigiosa “Castagna d’Oro”, premio che celebra le eccellenze dello sport, l’attuale capo delegazione degli Azzurri ha colto l’occasione per riflettere sulla propria carriera, ricordare i suoi maestri e riaccendere un tema mai sopito: Calciopoli.

PAROLE– «Gli Scudetti sono tredici e non undici, perché ci sono anche quelli vinti sul campo con la Juve e poi revocati con Calciopoli. Comunque, alla fine, più dei numeri contano le frasi che li hanno accompagnati, quindi grazie di cuore».

È la difesa di un’eredità sportiva che, secondo lui e milioni di tifosi, non può essere cancellata da una decisione presa fuori dal rettangolo di gioco. Un discorso che conferma, ancora una volta, il suo status di leggenda assoluta e capitano eterno per il popolo bianconero.