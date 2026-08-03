Buffon svela: «Maldini e Leonardo due top che garantivano il massimo. Mio ritorno in Nazionale? Mi hanno messo in crisi ma…»

Buffon ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato così della situazione caotica che si è verificata con l’Italia.

Il mondo della Nazionale italiana è stato scosso da importanti stravolgimenti dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo. Ai microfoni di Sky Sport, l’ex capo delegazione azzurro Gianluigi Buffon ha analizzato la complessa situazione, commentando anche la scelta del presidente Giovanni Malagò di riaffidare la guida della selezione a Roberto Mancini, senza trascurare uno sguardo al calciomercato della Juventus e al profilo di Guglielmo Vicario.

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L’addio di Maldini e Leonardo e il ritorno di Mancini

Commentando l’uscita di scena dei due dirigenti e l’avvicendamento operativo che ha coinvolto sia Claudio Ranieri sia la conferma di Mancini, l’ex portiere campione del mondo ha analizzato l’assetto dirigenziale e tecnico con grande equilibrio:

“Avevamo due top che garantivano il massimo, ma credo che lo stesso discorso vada fatto per un professionista come Ranieri e di un allenatore tecnicamente capace come Mancini”

Sollecitato sul percorso intrapreso dal movimento calcistico italiano e sulla possibilità di aver sprecato un’occasione preziosa per il futuro degli azzurri, Buffon ha risposto con schiettezza:

“L’Italia ha perso un’opportunità? Non lo so, dipende quale fosse l’obiettivo, le opportunità si perdono se si sa dove si vuole andare. Non ho idea della parabola e del percorso che doveva essere fatto, nessuno di noi sa se si sia persa un’opportunità”

I retroscena su Conte, Guardiola e la decisione personale

L’ex numero uno si è poi soffermato sui retroscena legati alla panchina della Nazionale, rivelando quali dinamiche abbiano orientato le valutazioni su profili come Antonio Conte e Pep Guardiola:

“Nella testa di queste persone Conte non era considerato il piano A, vanno fatte tante valutazioni. Quando uno sceglie il percorso e le persone funzionali deve vedere in termini di budget la disponibilità. Magari per Guardiola si è pensato che non avessimo problemi di budget come poteva sembrare all’inizio”

Buffon ha inoltre confermato di aver ricevuto una proposta diretta da Maldini e Leonardo prima del loro addio, spiegando le motivazioni che lo hanno spinto a rifiutare per motivi personali:

“Mi hanno messo in crisi sulla mia decisione ufficiale e ufficializzata in famiglia, ma ho voluto tenere coerenza con ciò che sentivo e di cui avevo bisogno. Ho ringraziato Paolo e Leonardo, non era dovuto e sono stati generosi con me insieme al presidente Malagò”

L’approvazione per Vicario in ottica Juventus

In chiusura d’intervento, il focus si è spostato sul calciomercato della Juventus e sulle manovre tra i pali. Chiamato a esprimere un parere su Guglielmo Vicario, accostato con insistenza ai bianconeri, Buffon ha speso parole di grande stima per l’estremo difensore:

“È stato in Nazionale per 3-4 anni, il portiere del Tottenham che ha vinto l’Europa League… Penso che sia un portiere che dà ampie garanzie”