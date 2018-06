Gigi Buffon diventerà molto presto un nuovo portiere del PSG. Ormai non ci sono più dubbi: nei prossimi giorni le visite mediche

Gigi Buffon ha sciolto le ultime riserve e non sembra più avere dubbi: nei prossimi giorni diventerà un nuovo giocatore del PSG. Prima avventura all’estero per il portierone ancora sotto contratto con la Juventus. Dopo le avventure italiane con Parma e Juve, il numero 1 ha scelto di proseguire la sua avventura lontano dall’Italia. Troppo forte il richiamo del Paris Saint-Germain e la prospettiva di poter vincere ancora, puntando al sogno Champions League. Nelle ultime ore si era sparsa la voce di un possibile ripensamento da parte di Gigi ma secondo Sky Sport non sarà così.

Il portiere ha deciso di proseguire la sua carriera in campo e ha già detto di sì al biennale messo sul piatto dal PSG. Buffon guadagnerà 7 milioni di euro netti a stagione. Nei prossimi giorni sono attese le visite mediche e la firma sul contratto. Il portiere dovrebbe avere ulteriori 2 anni da testimonial per il Mondiale in Qatar che si disputerà nel 2022, in inverno. Tutto confermato, dunque, nonostante qualche voce negativa. Gigi Buffon è pronto a scrivere un’altra pagina della sua incredibile carriera.