Dybala accende il primo test: Roma a valanga, 6‑0. E fuori dal campo i tifosi spingono per il rinnovo di Pellegrini

La Roma ha inaugurato la propria estate con il primo test stagionale contro la Primavera, un allenamento utile per mettere minuti nelle gambe e valutare le prime indicazioni del nuovo ciclo.

Il match, giocato in mattinata sotto gli occhi del ds D’Amico impegnato nelle trattative per Summerville, è terminato 6‑0 grazie soprattutto allo show di Paulo Dybala, protagonista assoluto con due gol, un assist e una serie di giocate che hanno illuminato la seduta. A segno anche Dovbyk, autore di una doppietta, oltre a Cristante e Soulé.

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La prova, suddivisa in quattro mini‑tempi, non ha visto volti nuovi in attesa degli arrivi dal mercato, ma ha comunque offerto spunti interessanti a Gasperini. Dybala, fresco di rinnovo, è apparso in condizione brillante, mentre Angelino è sembrato leggermente indietro rispetto ai compagni.

Nel primo segmento, chiuso sullo 0‑0, si sono messi in mostra il giovane Bah in mezzo al campo e il terzetto difensivo composto da Ghilardi, Ziolkowski e Hermoso, con Rensch al posto dell’ormai ex Celik. Tra i ragazzi della Primavera hanno attirato l’attenzione Arena e soprattutto Camara, osservati da vicino dal responsabile del settore giovanile Margiotta e dal nuovo tecnico Mattia Scala.

La partita si è accesa con l’ingresso di Dybala nel secondo tempo insieme a Mancini, Cristante e Wesley, quest’ultimo finalmente recuperato dopo l’infortunio che gli aveva impedito di partecipare al Mondiale. Il vantaggio è arrivato con il colpo di testa di Dovbyk su cross di Soulé, mentre Svilar ha evitato il pareggio con un’uscita perfetta su Lulli.

Soulé ha firmato il raddoppio su assist della Joya, che ha poi trasformato un rigore per il 3‑0. Cristante ha calato il poker con un diagonale dal limite, ma l’applauso più grande è stato ancora per Dybala, autore di una mezza rovesciata che ha lasciato immobile De Marzi.

Nell’ultimo tempo Gasperini ha ruotato il resto della rosa, senza coinvolgere Kumbulla, destinato a lasciare il club. Il risultato è stato completato da un’altra rete di Dovbyk da pochi passi, ancora su invenzione di Dybala, protagonista indiscusso del primo test stagionale giallorosso.