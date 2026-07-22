Il presidente del CONI Buonfiglio preferisce un commissario tecnico italiano e difende la candidatura di Giovanni Malagò alla guida della Federcalcio

Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera nella quale ha affrontato diversi temi legati al futuro del calcio italiano, soffermandosi sia sulla scelta del prossimo commissario tecnico della Nazionale sia sulla possibile guida della FIGC.

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In merito all’ipotesi di affidare la panchina azzurra a Pep Guardiola, Buonfiglio ha espresso una posizione chiara, sottolineando l’importanza di valorizzare gli allenatori italiani: «La stragrande maggioranza dei nostri allenatori di serie A è italiana: è con loro che si dovrà confrontare il ct. Sono bravi, professionali, sono frutto della nostra tradizione. Perché tagliarli fuori?».

Il numero uno del CONI ha poi ricordato un’esperienza personale per spiegare il proprio punto di vista: «Quand’ero presidente della Federazione Canoa feci l’errore di prendere un tecnico basco», ha raccontato. «Era bravo ma non si preoccupò di conoscere la mentalità italiana. Non vincemmo nulla e si perse anche tutto il lavoro buono fatto in precedenza».

Parole di grande stima anche nei confronti di Giovanni Malagò, indicato come il profilo ideale per guidare la Federcalcio. Buonfiglio non ha nascosto la propria convinzione: «Nessuno potrebbe far meglio di lui in federazione. Quando Giovanni punta un obiettivo lo raggiunge, ha un’enorme attenzione per gli atleti e un’incredibile rete di relazioni. Poi conosce il calcio alla perfezione». Una presa di posizione netta che conferma la fiducia del presidente del CONI nelle qualità manageriali dell’attuale numero uno dello sport italiano.