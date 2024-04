Buongiorno Milan, blitz rossonero: il club anticipa la concorrenza

Il Milan vuole fare sul serio per arrivare a Buongiorno e superare la concorrenza dell’Inter in Serie A: fissato l’incontro con il Toro

Secondo quanto riportato da Repubblica, i rossoneri hanno fissato un incontro con il Torino per discutere dell’affare Buongiorno proprio nel capoluogo lombardo. La dirigenza di Via Aldo Rossi vuole chiudere in fretta l’operazione per due ragioni: anticipare l’avventura agli Europei di Germania con la Nazionale azzurra di Spalletti per evitare che il prezzo schizzi alle stelle e per scongiurare inserimenti di altri club rivali.